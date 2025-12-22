22 декабря 2025

22 декабря 2025 09:45

Стилист рассказала о самых трендовых новогодних образах

Стилист Ольга Родина перечислила самые трендовые новогодние образы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий материал публикует KP.RU.

По словам модного эксперта, популярными вновь стали пайетки, перья, бархат, шелк, а также мех. При этом для встречи года Огненной Лошади специалистка призвала подбирать наряды красного, оранжевого, золотого и бронзового оттенков. Также она напомнила об актуальности самого главного цвета следующего года - белого.

Так, Родина посоветовала приобрести сумку из меха или ворса с животными принтами, а также платье, жакет или костюм из блестящей кожи. Кроме того, она предложила встречать новый год в платье с пайетками, дополненном меховой накидкой, или в костюме с приталенным жакетом и брюками клеш.

"Отдавайте предпочтение трендовым красным оттенкам или же вечерним темным цветам", - уточнила Родина.

Среди прочего стилист заявила, что актуальными также стали изделия из перьев или шелка, в том числе длины мини. Также эксперт порекомендовала обратить внимание на бархат, который можно отнести к классическим вечерним материалам.


Просмотров: 126

