Микроплатья назвали трендом 2026 года

Редакторы журнала Vogue назвали модные платья на 2026 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам экспертов, в грядущем году популярными окажутся микроплатья. Подобные наряды с узорами, вдохновленными стилем 1950-х годов, продемонстрировал, в том числе бренд Chloe.

Кроме того, трендами станут платья-фартуки, платья-накидки и данные предметы гардероба из кожи, как у марок Miu Miu, Celine и Hermes. В то же время в список вошли деконструированные платья-комбинации, появившиеся на показе Victoria Beckham, и эластичные наряды с эффектом второй кожи, которые носили манекенщицы на показе Alaïa.