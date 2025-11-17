Стилист назвала самую модную одежду и обувь на зиму

Эксперт по стилю сети учебных центров "Эколь" Светлана Болотова назвала самую модную одежду и обувь на зиму.

Как передает Day.Az, соответствующий комментарий поступил в распоряжение "Ленты.ру".

По мнению стилиста, в грядущем сезоне в трендах будет преобладать женственность. "В моде снова приталенные силуэты: жакеты, пальто и костюмы скроены так, чтобы мягко подчеркивать изгибы фигуры. Акцент на форме и пластике делает даже классические образы выразительными", - пояснила она.

Кроме того, актуальными станут меховые шарфы, горжетки и накидки. Вдобавок Болотова отметила манишки из искусственного меха, которые можно носить поверх верхней одежды и под ней.

В то же время специалист отметила, что при выборе зимней обуви следует ориентироваться на лаконичность и элегантность. "На первый план выходят ботильоны из кожи или замши - именно замшевая фактура считается одним из трендов сезона. Оптимальны модели на устойчивом невысоком каблуке, которые выгодно сочетаются и с юбками, и с брюками", - подчеркнула она.

Также собеседница издания посоветовала обратить внимание на сапоги с широким голенищем, а про ботинки на массивной подошве - забыть. При этом она порекомендовала присмотреться к многослойным образам. "Например, можно надеть тонкий бадлон

под рубашку или жилет, а сверху - кардиган или жакет. Еще одним интересным приемом является юбка, надетая поверх брюк. Завершить образ помогут меховые аксессуары и кепи", - заключила Болотова.