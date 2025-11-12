Стилист раскрыла способы носить самую трендовую вещь осени

Стилист по имени Лиза раскрыла способы носить самую трендовую вещь осени.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом tylewithwisdom рассказала, что в текущем сезоне популярностью пользуется атласная юбка. По этой причине эксперт обратила внимание на упомянутый предмет гардероба, посоветовав его носить с укороченными джемперами и топами.

"В эти юбки нельзя ничего заправлять, иначе они будут мешковатыми", - пояснила она.

Кроме того, юзерша подчеркнула, что в юбках из легких тканей просвечивает нижнее белье. Вместо обычных моделей трусов она порекомендовала выбирать изделия с завышенной посадкой.