Названы самые популярные одежда и обувь в мире

Специалисты платформы Lyst, которые занимаются анализом потребительского поведения в фэшн-индустрии, назвали самые популярные одежду, обувь и аксессуары в мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий рейтинг появился на одноименном сайте.

На первом месте в списке оказались вьетнамки бренда Havainas. В то же время на вторую строчку попали кашемировый свитер Cos, а на третью - атласный бюстгальтер с пирсингом на сосках Skims. Четвертую позицию эксперты отдали красным кедам, выпущенным в коллаборации Nike и Jacquemus. При этом пятое место досталось полосатому платью длины миди Polo Ralph Lauren.

Кроме того, специалисты упомянули в своем рейтинге лоферы марок Saint Laurent и The Row, замшевую сумку-тоут Savette, спортивные кроссовки Nike, а также кожаную сумку Coach культовой модели Empire 48.