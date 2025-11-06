6 ноября 2025

6 ноября 2025 11:42

Популярный в 2000-х предмет гардероба вернулся в моду

Популярный в 1990-2000-х годах предмет гардероба вернулся в моду осенью 2025 года. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, актуальными вновь стали водолазки без рукавов, которые, например, носила героиня Дженнифер Энистон в сериале "Друзья".

В настоящее время подобные изделия продемонстрировали на подиумах многие известные бренды, в том числе Hermes и Victoria Beckham. Также в них сняли моделей Беллу Хадид, Эмили Ратаковски и Ирину Шейк. Манекенщицы сочетали водолазки с брюками в ковбойском стиле, кожаной юбкой-солнце и юбкой в стиле бохо.


Просмотров: 154

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июня 17:29

  • 2 271
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 11:43

  • 2 300
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 16:50

  • 3 372
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 3 763
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 3 477
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 6 428
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 7 070
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 8 730
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 14 161
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 12 875
Самая модная обувь осени 2022 года