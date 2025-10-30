30 октября 2025

30 октября 2025 16:21

Стиль «нелепых девушек» из популярных в 90-х ситкомов стал трендом у молодежи

Стиль "нелепых девушек" из ситкомов, которые были популярны в 1990-х годах, стал трендом у зумеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает New York Post (NYP).

Молодежь принялась повторять образы причудливых персонажей из комедий, в том числе Фиби Буффе из сериала "Друзья", роль которой сыграла Лиза Кудроу, и актрис из шоу "Девочки Гилмор". Отмечается, что блогерши отказываются от неудобной, облегающей и нарочито сексуальной одежды в пользу более расслабленных образов.

В тренде оказались спортивные предметы гардероба, а также комбинезоны и оверсайз-лонгсливы. Кроме того, модными стали укороченные свитера и шерстяные юбки.


Просмотров: 55

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июня 17:29

  • 2 225
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 11:43

  • 2 263
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 16:50

  • 3 327
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 3 718
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 3 435
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 6 389
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 7 029
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 8 692
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 14 114
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 12 836
Самая модная обувь осени 2022 года