Дизайнер назвала способ выглядеть богато

Клетка - один из главных модных трендов осенне-зимнего сезона, открывающий простор для экспериментов со стилем.

Как передает Day.Az, об этом рассказала "Газете.Ru" дизайнер, основательница бренда Polina Repik Полина Репик.

"В сезоне Fall/Winter 2025 этот принт вновь стал одним из центральных элементов подиума. Можно выглядеть строго согласно стилю преппи, а можно - дерзко и современно. Все зависит от того, как вы ее стилизуете. Осень как раз идеально подходит, чтобы открывать для себя новые комбинации и экспериментировать", - рассказала Полина Репик.

По словам дизайнера, осенью лучше выбирать клетку мягких оттенков - бордового, коричневого, терракотового, глубокого зеленого.

"Цветная вариация не кричит, она создает настроение. Например, бордово-коричневая гамма выглядит богато, но не помпезно. Она хорошо сочетается с нейтральными базовыми вещами: белыми рубашками, бежевыми брюками, серыми свитерами", - объяснила эксперт.

Она добавила, что для первого знакомства с трендом подойдет пиджак.

"Это самый универсальный предмет гардероба, который работает в любых обстоятельствах. Его легко вписать в повседневный стиль: достаточно добавить однотонный трикотаж, джинсы и, например, лоферы", - посоветовала Полина Репик.

Кроме того, беспроигрышным вариантом станет клетчатое пальто.

"Оно интереснее, чем однотонное, но по-прежнему универсальное. Можно носить со свитером и брюками для повседневного выхода или же с блузкой и юбкой, если нужно выглядеть чуть более нарядно. Главное не перегружать образ другими принтами или сложными деталями", - порекомендовала дизайнер.

Эксперт отметила, что клетчатые вещи можно смешивать с кожей, шелком и трикотажем. Не запрещается сегодня и сочетать клетку с другими принтами.

"Это уже не считается ошибкой или моветоном. Наоборот, такие сочетания делают образ живым, современным и небанальным. Когда-то существовали строгие каноны: с чем носить, как сочетать, какие аксессуары подбирать. Сейчас эти рамки стерлись", - сказала Полина Репик.

Она заключила, что при выборе сочетаний в одежде лучше "слушать себя".

"Если вам кажется, что клетчатый пиджак хорошо смотрится с джинсовой юбкой и кедами - так и есть. Если хочется надеть клетчатое пальто с вечерним платьем, то почему бы нет", - заявила дизайнер.