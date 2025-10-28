Названа модная замена шарфам

Редакторы Vogue назвали модную замену шарфам осенью 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий материал появился на сайте издания.

Отмечается, что альтернативой указанному предмету гардероба станет галстук - традиционно мужской аксессуар. В том числе возникновению тренда способствовал хештег в соцсетях #GirlBossAesthetic ("эстетика девушки-босса"), под которым публиковали образы со строгими костюмами, идеально выглаженными рубашками, кожаными лоферами и галстуками различных фасонов и цветов.

Кроме того, галстуки включили в свои новые коллекции такие бренды, как Saint Laurent, Gucci, Miu Miu и Valentino. В свою очередь, журналисты посоветовали сочетать их со структурированными пиджаками и белыми рубашками, кожаными куртками и плащами, а также составлять с галстуками монохромные образы.