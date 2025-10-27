27 октября 2025

27 октября 2025 11:02

Ведущий «Модного приговора» призвал носить пыльники от обуви вместо сумок

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов, призвал носить пыльники от обуви вместо сумок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Многие тут носят вместо сумок пыльники от обуви или аксуссуаров. Уже не раз встретил прохожих с холщевыми мешочками Prada, MiuMiu, Balenciaga или Celine. Тренд на небольшие сумки-мешочки /или иначе говоря сумки-кисеты/ также наблюдается и на подиумах!", - написал Рогов.

На прошлой неделе Александр Рогов призвал приобрести кейп к следующей весне. Он отметил, что этот предмет гардероба "может быть самостоятельным и носиться как платье, а может служить верхним слоем и стать дополнением к многослойным образам". 


