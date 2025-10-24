24 октября 2025

24 октября 2025 10:35

Модный в 2000-х наряд вновь стал трендом

Редакторы Vogue назвали модный в 2000-х годах наряд, который вновь стал трендом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о сочетании укороченного свитера с джинсами клеш. Вдохновленные модой 1970-х годов и особенно популярные в нулевые расклешенные брюки из денима вернулись на подиумы в текущем сезоне. Например, их продемонстрировали такие известные бренды, как Chloe и Louis Vuitton.

Кроме того, данные вещи включили в гардеробы манекенщицы Жизель Бюндхен и Джиджи Хадид. В свою очередь, укороченные свитера являлись частым элементом образов бывшей участницы Spice Girls, дизайнера Виктории Бекхэм.

Отмечается, что указанная комбинация визуально удлиняет и стройнит силуэт.


