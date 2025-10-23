23 октября 2025

23 октября 2025 17:00

Стилист рассказала о разнице между стрижками лесенка и каскад

Женские стрижки лесенка и каскад представляют собой одну и ту же технику, которая придает волосам объем, текстуру и легкость.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом kp.ru рассказала стилист-парикмахер Екатерина Квачева.

"Лесенка это и есть в простонародье каскад. Разницы между ними нет, техника одна и та же. Стрижка каскад - один из самых популярных стилей женских причесок, при котором волосы подстригаются так, чтобы создать мягкий и плавный переход", - пояснила специалист.

По ее словам, такая стрижка подойдет для любого типа волос и формы лица, ее можно адаптировать под разную длину и стиль. При этом такая прическа требует минимального ухода, отметила Квачева. Чтобы сохранить форму, нужно только правильно укладывать волосы.

Топ-стилист, партнер L'Oréal Professionnel Paris и арт-директор парикмахерской BLK Максим Рокицкий до этого рассказал "Газете.Ru", что осенью самая популярная стрижка - это гибрид боба и пикси, как у Тринити из Матрицы. Она сочетает графичность и легкую небрежность, и идеально подходит для тех, кто хочет стильную, но неприхотливую прическу. Он также добавил, что данная стрижка подходит большинству женщин. 


Просмотров: 130

