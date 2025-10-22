22 октября 2025

22 октября 2025 09:08

«Расплавленная брюнетка» стала самым модным цветом волос осенью

Темный оттенок коричневого назвали самым модным окрашиванием осени.

Как передает Day.Az, материал на эту тему публикует Vogue.

Трендовый цвет получил название "расплавленная брюнетка" - он предполагает теплую, шоколадную базу с темным, холодным подтоном, имитирующим расплавленный металл. Модные обозреватели предполагают, что тенденция на такое окрашивание затронет и зимний сезон.

С таким цветом волос уже появлялись на публике актрисы Лили Джеймс, Мия Гот и Лили Коллинз. Кроме того, в начале осени такое окрашивание заметили и на супермодели Белле Хадид.


Просмотров: 111

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июня 17:29

  • 2 159
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 11:43

  • 2 197
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 16:50

  • 3 249
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 3 649
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 3 364
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 6 315
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 6 958
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 8 621
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 14 045
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 12 766
Самая модная обувь осени 2022 года