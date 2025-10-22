«Расплавленная брюнетка» стала самым модным цветом волос осенью

Темный оттенок коричневого назвали самым модным окрашиванием осени.

Как передает Day.Az, материал на эту тему публикует Vogue.

Трендовый цвет получил название "расплавленная брюнетка" - он предполагает теплую, шоколадную базу с темным, холодным подтоном, имитирующим расплавленный металл. Модные обозреватели предполагают, что тенденция на такое окрашивание затронет и зимний сезон.

С таким цветом волос уже появлялись на публике актрисы Лили Джеймс, Мия Гот и Лили Коллинз. Кроме того, в начале осени такое окрашивание заметили и на супермодели Белле Хадид.