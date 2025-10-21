21 октября 2025

21 октября 2025 17:08

Стилист перечислила шесть необходимых в гардеробе вещей

Персональный стилист Саманта Доун перечислила шесть необходимых в гардеробе вещей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий материал публикует издание People.

По словам эксперта, в своем арсенале важно иметь классические белые кроссовки, а также узкие джинсы. Помимо этого, необходимым предметом гардероба специалист назвала рубашку на пуговицах из немнущейся ткани.

В качестве аксессуаров она предложила приобрести кожаный ремень и подвеску с инициалами. Завершила список куртка из искусственной кожи.


