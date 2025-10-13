Стилисты назвали снимающие усталость цвета в одежде

Стилисты Юлия Пухальская и Даниэль О'Коннелл назвали снимающие усталость цвета в одежде.

Как передает Day.Az, соответствующие комментарии публикует Real Simple.

По словам экспертов, поднять настроение могут желтые, бордовые и красные цвета. Кроме того, они отметили коричневые. "Когда вы устали и раздражены, коричневый поможет вам почувствовать себя спокойнее, собраннее и менее измотанным. Землистые тона также связаны с чувством безопасности и стабильности", - пояснил О'Коннелл.

Вдобавок специалисты выделили розовый и кобальтовый синий. По их мнению, первый вызывает ощущение легкости и игривости, а второй - спокойствия.

В заключение собеседники издания упомянули все оттенки белого и зеленого. При этом в последнем случае они уточнили, что необходимо ориентироваться на свежие тона, например, лайма, малахита и изумруда.