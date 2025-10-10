Стилистка перечислила визуально старящие модные ошибки

Стилистка Антония Красковски перечислила визуально старящие модные ошибки.

Как передает Day.Az, соответствующий комментарий приводит The Sun.

В первую очередь эксперт указала на скинни-джинсы с низкой посадкой. По ее мнению, их необходимо заменить на модели с прямыми штанинами и высокой талией.

Кроме того, прибавить несколько лет могут очки в черной массивной оправе и белые укороченные носки. В первом случае Красковски посоветовала присмотреться к вариантам, оформленным черепашьими оправами, а во втором - длинным изделиям с ярким дизайном.

Также специалистка включила в свой список белые кроссовки, мешковатую одежду и старое нижнее белье. На последнее она обратила особое внимание. "Наши тела постоянно меняются, и правильный бюстгальтер поможет создать более удачный силуэт и улучшить осанку", - заключила собеседница издания.