9 октября 2025

9 октября 2025 16:32

Стилист назвала самый модный аксессуар осени

Ремень - самый модный аксессуар этой осени.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала стилист Юлия Железнова.

"В этом сезоне на модный пьедестал возвращается ремень. Он помогает подчеркнуть талию, визуально скорректировать пропорции фигуры и добавить характер даже минималистичному образу", - заявила эксперт.

Железнова обратила внимание, что Дома моды в этом сезоне предлагают разнообразие: от классических кожаных моделей до широких тканевых, цепочек, ремней с массивными пряжками и необычными текстурами. Она заявила, что широкие варианты идеально сочетаются с пальто, жакетами и трикотажными платьями, тогда как тонкие - с юбками, блузами и даже поверх объемных свитеров.

По словам эксперта, особое внимание в этом сезоне уделяется неожиданным способам сочетания ремня с одеждой.

"Один из главных трендов - ремень поверх верхней одежды. Особенно актуально для длинных пальто и тренчей: такой прием добавляет силуэту структуры и женственности", - объяснила Железнова.

Стилист также посоветовала надевать ремень поверх пиджака или кардигана, даже если они не нуждаются в утяжке.

Железнова призвала не бояться экспериментировать.

"Натуральная кожа, замша, металлические вставки, вышивка, нестандартные формы пряжек - все это придает образу индивидуальность", - заявила она.

По словам стилиста, этой осенью самыми модными являются глубокие, насыщенные оттенки: винный, шоколадный, оливковый, фиолетовый. При этом Железнова отметила, что классические черный и коричневый по-прежнему остаются универсальными и востребованными.

До этого Ксения Собчак назвала самый трендовый жакет Недели моды в Париже. 


Просмотров: 131

