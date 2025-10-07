7 октября 2025

7 октября 2025 16:22

Дизайнер назвала безвкусную осеннюю одежду

Дизайнер одежды Марина Холкина назвала безвкусные вещи осеннего гардероба.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий комментарий публикует Life.

В первую очередь эксперт указала на длинные пальто и плащи из экокожи. Она считает, что в этом сезоне стоит отдать предпочтение коротким моделям прямого или приталенного силуэта. При этом Холкина уточнила, что тем, кто не может отказаться от длинных пальто, можно присмотреться к вариантам из хлопка.

Кроме того, специалист отметила в списке обувь на тракторной подошве, которые, по ее мнению, нужно заменить на челси с прямоугольным или закругленным носом, казаки, а также ботильоны с широким голенищем. Вдобавок Холкина упомянула в перечне оверсайз вещи.

"Уже который сезон дизайнеры отходят от мешковатости в женских образах. В этом сезоне актуальны силуэты с акцентом на талии, а также с расширенной линией плеч", - пояснила она.

Помимо прочего, устаревшими стали толстовки без капюшона и атласные юбки. Вместо первых лучше выбрать свитеры или лонгсливы с высоким воротом на короткой молнии, а вместо вторых - модели из экокожи или шерсти.


