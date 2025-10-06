Стилист рассказал, будут ли в тренде зимой искусственные шубы

Этой зимой в тренде будут искусственные винтажные шубы и дубленки с громоздкими плечами, заявил "Газете.Ru" стилист и телеведущий Владислав Лисовец, передает Day.Az.

Он добавил, что в сильные морозы допустим пуховик, но главное - образ под ним должен быть элегантным.

"По большому счету ничего нового нет, тем более для нашего климата. В первую очередь - тепло, а потом все остальное. Кардинально ничего не меняется. Поэтому это и дубленки, которые и были, только сейчас они могут быть вообще с большими громоздкими плечами. Под них можно спокойно носить пиджаки, которые сейчас в тренде, - они сделают силуэт более громоздким. Соответственно, это и искусственные шубы - и короткие, и длинные. Винтажные, из секонд-хендов, наших мам и бабушек тоже прекрасно впишутся. Потому что тренд на роскошь, на old money вернулся давно, и его можно спокойно юзать", - сказал Лисовец.

А вот спортивную одежду стилист посоветовал покупать и носить в исключительных случаях.

"Но пуховик спасает в мороз, поэтому, конечно, внизу должно быть все элегантно и красиво. Сверху главное, чтобы было тепло. Утепленное пальто, дубленка, какая-нибудь винтажная шуба - это всегда красиво выглядит, если правильно сочетать с элегантной обувью типа казаков на небольшом каблучке, какая-то красивая сумка, яркая помада. То есть довести этот образ, чтоб он был не только для тепла, а еще и как стиль", - рекомендовал Лисовец.