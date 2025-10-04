4 октября 2025

4 октября 2025 09:21

Прическа героини «Семейки Аддамс» стала трендом осени

Прическа героини комиксов и фильмов "Семейка Аддамс" стала трендом осени 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Vogue.

Так, актуальной стала прическа матери Уэнсдей Мортиши Аддамс - длинные прямые черные волосы. Отмечается, что подобный образ, например, продемонстрировала американская актриса Деми Мур на показе Gucci.

В числе популярных оказались также многослойная стрижка wolf cut, элегантный "боб домохозяйки" в стиле ретро, стрижка "под горшок" и короткая кудрявая разновидность пикси.


