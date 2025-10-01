1 октября 2025

1 октября 2025 11:02

Модному в 2000-х образу предрекли популярность осенью

Редакторы Vogue предрекли модному в 2000-х образу популярность осенью 2025 года.

Как передает Day.Az, соответствующий материал появился на сайте издания.

Отмечается, что актуальным вновь может стать сочетание узких джинсов с кожаной курткой и так называемыми байкерскими сапогами. Подобный наряд в прошлом в том числе носила бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен. Например, в черных облегающих брюках из денима, куртке по фигуре и сапогах до середины голени с пряжками ее сняли в аэропорту в Париже в 2008 году. Также манекенщица надела длинный серый шарф и узкий ремень.


Просмотров: 115

