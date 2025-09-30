30 сентября 2025

30 сентября 2025 15:09

Названы необходимые джинсы на осень

Vogue назвал необходимые на осень 2025 года джинсы.

Как передает Day.Az, соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналисты изучили элементы стритстайла с мировых Недель моды и пришли к выводу, что в тренде оказались джинсы-сигареты. Данные брюки характеризуются прямым и узким, но не облегающим кроем. По словам редакторов, одной из самых известных моделей подобных штанов является модель 501 бренда Levis.

Отмечается, что образы с изделиями указанного фасона в настоящее время представлены в коллекциях таких марок, как Khaite, Arket и Frame.


Просмотров: 121

