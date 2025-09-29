29 сентября 2025

29 сентября 2025 11:08

Тягу к моде 1990-х годов объяснили

Стилист и парикмахер Александр Данилов объяснил тягу к трендам из 1990-х годов.

Как передает Day.Az, по словам эксперта, люди устали от минимализма, поэтому обращаются к моде 90-х, которая пестрила яркими цветами, фактурами и броскими аксессуарами. Самыми популярными Данилов назвал широкие джинсы, брюки клеш, а также мини-юбки с заниженной линией талии, бомберы и обувь на платформе.

Кроме того, собеседник издания заявил, что все чаще можно встретить людей с явной завивкой волос, даже мужчин. А еще возвращаются ретрочелки, начес и окрашивания в духе эпохи, добавляет он.

"Клиенты все чаще просят именно "ностальгические" формы - от каскада до андерката", - подытожил стилист.


