21 сентября 2025

21 сентября 2025 10:19

Сникерсы из 2010-х вновь вернулись в моду

Кроссовки на танкетке, которые были особенно популярны в 2010-х годах, вновь вернулись в моду.

Как передает Day.Az, об этом сообщает New York Post (NYP).

Речь идет о сникерсах - кроссовках на танкетке с круглым мысом и липучками. Модельер Изабель Маран в юные годы хотела казаться выше и придумала обувь, которая оказалась удобнее ботильонов и сапог на каблуках. В итоге созданная дизайнером модель Bekett быстро стала культовой.

Так, в 2010-х годах в сникерсах появлялись на публике многие знаменитости, в том числе Бейонсе, Жизель Бюндхен, Дженнифер Лопес и Роузи Хантингтон-Уайтли. Сейчас модницы вновь обратили внимание на эту модель кроссовок и принялись демонстрировать свои варианты стилизаций в соцсетях, набирая миллионы просмотров.


Просмотров: 133

