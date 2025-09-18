Косметолог рассказала об опасности косметики

Очень часто девушки и женщины используют некачественную косметику, сами того не зная, однако это может привести даже к развитию рака.

Как передает Day.Az, об этом 18 сентября "Газете.Ru" рассказала врач-косметолог "СМ-Косметология" Анастасия Костенко.

Врач рекомендовала обращать внимание на состав косметического средства. Недопустимо содержание в нем агрессивных ПАВов и сульфатов, синтетических консервантов, минеральных масел и тяжелых металлов, а также красителей и отдушек. Все эти компоненты способны разрушить защитный барьер кожи, вызвать дерматит или аллергическую реакцию, акне или даже рак кожи.

Также косметолог посоветовала обращать внимание, как соблюдаются условия хранения товара, если это возможно.

Также, по мнению Костенко, не стоит сразу вестись на упоминание полезных компонентов в составе. По мнению специалиста, их концентрация может быть настолько минимальной, что они не принесут никакой пользы человеку.

Чтобы избежать ошибок при выборе косметики, эксперт рекомендовала покупать ее в проверенных местах, обязательно изучить состав продукта, предварительно обратив внимание на упаковку и содержащуюся на ней информацию.