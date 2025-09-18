66-летняя бабушка вышла в финал конкурса красоты «Мисс Вселенная Япония»

В финал престижного конкурса красоты "Мисс Вселенная Япония" вышла бабушка троих внуков.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание Mothership.

Одной из финалисток конкурса стала 66-летняя Дзюнко Сакаи из Токио. Пожилая женщина оказалась среди 42 главных красавиц страны. Она более 30 лет была домохозяйкой и вырастила троих детей. В 2023 году Сакаи узнала, что конкурс "Мисс Вселенная" отменил возрастные ограничения для участниц, и решила попробовать свои силы в соревновании самых красивых японок.

Женщина переживала, что другие конкурсантки могут встретить ее снисходительно или враждебно. Однако, по словам Сакаи, девушки общались с ней как с равной, чем очень ее порадовали.

Пожилая конкурсантка призналась, что иногда забывала некоторые танцевальные движения и тексты своих выступлений. Кроме того, организаторы "Мисс Вселенная Япония" сделали ей некоторые поблажки, в частности, разрешили выступать в слитном купальнике вместо бикини. При этом ей запретили выступать в чулках.

В итоге победительницей конкурса стала 21-летняя Каори Хасимото, однако Сакаи досталась награда "Мисс Конгениальность", которую вручают самой доброй и отзывчивой участнице по мнению ее соперниц. Сакаи также заявила, что рада была представить на "Мисс Вселенная" пожилых японцев, которые, по ее словам, часто остаются за бортом жизни.