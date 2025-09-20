Дизайнер перечислил главные тренды осени

Осенью 2025 года элегантность усиливает свои позиции, и стоит отдать предпочтение прозрачным блузам с рюшами и платья в стиле бохо.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказал дизайнер бренда одноименного бренда Александр Богданов.

"В блузках все больше прозрачности, рюш, воланов, бантов. И если раньше это было лёгким намёком, то теперь - полноценный акцент. Появляется игра с деталями: манжеты и воротники намеренно "выглядывают" из-под трикотажа или жакета. То, что раньше старались спрятать, сегодня становится украшением. Отдельная история - аппликации и патчи: они только набирают силу, и такие блузки будут актуальны не один сезон", - рассказал Богданов.

Он также дал рекомендации по трендам на брюки.

"Здесь революции не происходит - базой остаются широкие длинные модели с высокой посадкой. Но возвращаются карго. Казалось бы, все, ушли в антитренды, а нет - итальянские фабрики снова активно их выпускают. При этом важно понимать: карго - вещь обязывающая, требует грамотной стилизации. Параллельно продолжают жить и палаццо, и капри - мода сейчас допускает разные длины. Спортивная тема тоже никуда не делась: костюмные ткани с поясом на резинке или шаровары", - посоветовал эксперт.

Богданов подчеркнул, что нужно носить юбку-карандаш и модели длины миди.

"Базовая длина - миди, но юбка-карандаш остается в строю, чаще удлиненная и с разрезами. В противовес - возвращение силуэта New Look: расклешённые женственные модели, которые дают ощущение воздуха и свободы. На подиумах мелькают юбки-фартуки, которые носят вторым слоем поверх брюк или платьев, и совсем короткие модели для молодых и смелых. Даже баска пытается вернуться - в необычных вариантах она снова смотрится свежо", - отметил дизайнер.

В платьях, по его мнению, идет тенденция в сторону элегантности.

"Базовое платье по фигуре из плотной ткани - снова хит, оно стройнит и выглядит дорого. Параллельно усиливаются летящие варианты - шифон, сетка, прозрачные ткани. Платья-худи и футболки уходят - кажется, наигрались. А вот бохо, с его многослойностью, бахромой и рюшами, только набирает популярность. И еще одна деталь: платье все чаще носят вместе с брюками - это модный прием, который будет актуален", - объяснил Богданов.

Дизайнер также рассказал о трендах в верхней одежде.

"Бомберы остаются полем для экспериментов: яркие цвета, фактуры, укороченные формы. Пиджаки и жакеты - наоборот, советую брать в базовых оттенках, чтобы можно было носить и в офис, и на встречу. С верхней одеждой действует правило "лучше спокойнее" - однотон или очень деликатный принт. Вечная база, которая никогда не подведет, - бежевое шерстяное пальто", - рекомендовал он.

По его мнению, стоит обратить внимание на обувь и сумки.

Обувь в 2025-м: лоферы и мюли, изогнутые каблуки, блеск и металлизированные поверхности. Лоферы на протекторе тоже будут заметным трендом. В моде сумка-пакет и сумка-мешок, возвращается саквояж. Геометричные клатчи и маленькие сумки - это уже классика", - заключил эксперт.