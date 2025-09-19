19 сентября 2025

19 сентября 2025 11:21

Стилистка назвала устаревшую осеннюю одежду и обувь

Британская стилистка Лена Аспетт назвала устаревшую осеннюю одежду и обувь.

Как передает Day.Az, соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

В первую очередь специалистка посоветовала избавиться от кардиганов с круглыми вырезами и бесформенных вязаных свитеров. Кроме того, она указала на балетки.

Также, по мнению эксперта, устаревшими являются приталенные тренчи, пальто длиной до колен и короткие пуховые куртки. "Все эти вещи легко могут вас состарить и никогда не будут универсальными", - заключила Аспетт.


