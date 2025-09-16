Стилист назвала тренды окрашивания волос осени 2025 года

Окрашивание "вишневый брюнет" (Berry Brunette) вошло в список трендов осени 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала бренд-стилист бьюти-пространства "Шевелюр" Яна Кондратьева.

"Вишневый брюнет сочетает шоколадную глубину и благородный красный отлив, напоминая спелую вишню или красное дерево. Лучше всего смотрится при глобальном окрашивании, дополненном легким осветлением отдельных прядей. Для теплой кожи подойдут нюансы с оранжевым подтоном, для холодной - глубокие винные или сливовые переливы", - заявила эксперт.

Кондратьева отметила, что особенно выигрышно оттенок раскрывается на шатенках и брюнетках со средней и темной базой. По ее словам, вьющиеся или кудрявые волосы делают цвет еще более выразительным: пряди мерцают при каждом движении.

Стилист обратила внимание, что красный пигмент самый капризный: он быстро уходит, поэтому в качестве ухода необходимы шампуни с UV-фильтрами и регулярное обновление тонирующими средствами.

Окрашивание в медно-коричневый (Copper Brown) также вошло в список трендов. Кондратьева заявила, что наиболее выигрышно оттенок смотрится в техниках балаяжа или шатуша. Корни нередко делают чуть темнее - это добавляет глубины и визуально уплотняет объем.

"Окрашивание подойдет обладательницам теплого или нейтрального подтона кожи. На вьющихся и волнистых волосах медь раскрывается максимально - кудри словно сияют изнутри", - рассказала стилист.

В качестве ухода Кондратьева посоветовала регулярное тонирование (раз в 4-6 недель), защиту от солнца и использование бессульфатных средств.

Окрашивание "Мокачино" (Mocha Mousse), по словам эксперта, - еще один тренд осени.

"Мокачино - это коричневый с шоколадными нюансами, комфортный и универсальный, идеально вписывающийся в осенний гардероб. Чаще всего используется глобальное окрашивание, которое дополняется легким мелированием или бликами балаяжа", - пояснила Кондратьева.

Она рассказала, что такое окрашивание подчеркивает теплый подтон кожи, добавляя мягкости и сияния. Для холодного подтона легко адаптируется - достаточно добавить немного пепельной дымки.

При таком окрашивании стилист рекомендовала уделить основное внимание сохранению блеска. Она посоветовала использовать шампуни и маски с маслами и кератином, а также щадящий режим мытья.

Девушкам со светлой кожей и холодным подтоном Кондратьева рекомендовала платиновый блонд (Platinum Blonde).

"После нескольких сезонов теплых оттенков блонд возвращается в ультрахолодной версии. Этот цвет моментально делает образ футуристичным и подчеркнуто стильным. Осветление проводится поэтапно, чтобы сохранить качество волос. После - обязательное тонирование в холодный спектр. Такой цвет невозможен без грамотной работы колориста", - заявила стилист.

Эксперт отметила, что платиновый блонд требует восстановительного ухода.

"Фиолетовые шампуни для нейтрализации желтизны, восстанавливающие маски, минимум горячих инструментов", - пояснила она.

Обладательницам холодного подтона кожи Кондратьева предложила окрашивание "Дымчатый брюнет" (Smoked Suede Brunette).

"Холодные брюнеты снова на пике популярности: они ассоциируются с изысканностью и современным минимализмом. Сложное окрашивание с акцентом на пепельные нюансы. Важно полностью исключить теплоту, иначе теряется характер цвета", - заявила эксперт.

В качестве ухода стилист рекомендовала купить шампуни и кондиционеры для холодных оттенков и регулярно питать волосы масками и сыворотками для сохранения сияния и плотности.

