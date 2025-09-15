Стилисты рассказали, какая обувь будет в тренде осенью

Облегающие ботинки будут в тренде осенью 2025 года, на них могут присутствовать пиратские детали, отделка из овчины и рюши.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных стилистов.

Кроме того, в моде гладкие модели до середины голени, которые можно сочетать с пальто оверсайз и платьями миди-длины, а также винтажные решения, например облегающие гофрированные сапоги с пряжками.

"Сочетайте облегающие ботинки со свободным верхом - oversize-пальто, платья А-силуэта, объемные свитера. Стилист Габриэлла Карефа-Джонсон демонстрирует идеальный баланс: элегантные кожаные ботинки до середины голени с рубашкой-регли и джортами", - добавили в сообщении.