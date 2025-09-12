12 сентября 2025

12 сентября 2025 12:50

Стилист Лисовец назвал «куртку фермера» трендом осени

Российский стилист Владислав Лисовец назвал трендовую верхнюю одежду на осень 2025 года.

Как передает Day.Az, соответствующая информация появилась на его официальном сайте.

Актуальной в текущем сезоне будет так называемая куртка фермера, или "барн джекет", заявил эксперт. По его словам, данные предметы гардероба практичны и элегантны.

"Зачастую [они] мило смотрятся из-за своих расцветок, цветных подкладок и накладных карманов. Подходят как для повседневных выходов, сочетаясь даже с резиновыми сапогами, так и вечерних, если из под такой курткой будет видно нежное и женственное платье в пол", - отметил специалист.

Кроме того, популярными окажутся изделия из меха, кожаные куртки и пальто с широкими плечами, тренчи с тонкой талией и вещи с животным принтом.


Просмотров: 116

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июня 17:29

  • 1 818
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 11:43

  • 1 891
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 16:50

  • 2 905
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 3 246
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 3 056
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 5 985
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 6 641
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 8 304
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 13 730
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 12 451
Самая модная обувь осени 2022 года