11 сентября 2025

11 сентября 2025 16:50

Стилистка назвала четыре тренда в осенней обуви

Персональная стилистка Эшли Джебран назвала четыре тренда в осенней обуви.

Как передает Day.Az, соответствующий комментарий публикует издание Instyle.

В первую очередь специалистка указала на балетки. По ее словам, в настоящем сезоне они станут намного интереснее благодаря тренду на декоративные вставки и украшения.

Вдобавок Джебран отметила сабо и ковбойские сапоги. Она уточнила, что вторая обувь придаст образу изюминку, если сочетать ее с макси-юбками и трикотажными кардиганами.

Кроме того, эксперт выделила классические лоферы. Собеседница издания считает, что они никогда не выйдут из моды из-за элегантного фасона.


