9 сентября 2025

9 сентября 2025 18:49

Названы элементы гардероба, визуально добавляющие возраст

Аксессуары могут работать не хуже хорошей косметики или салонных процедур, если задача - добавить образу свежести и лёгкости. Правильно подобранные детали не только завершат наряд, но и визуально уберут несколько лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru, стилистами выделяются пять категорий аксессуаров, на которые стоит обратить внимание, если хочется выглядеть моложе.

Массивные солнцезащитные очки

Современные очки с крупной оправой скрывают мимические морщинки и добавляют образу нотку роскоши. Особенно выигрышно смотрятся варианты в цветных оправах - розовых, красных или бордовых. Такой акцент делает кожу визуально свежее и мягче.
Необычные колготки

Черные матовые модели - классика, но они часто утяжеляют образ. Гораздо эффектнее смотрятся колготки с рисунком, ажурной текстурой или цветными акцентами. Они отвлекают внимание от несовершенств ног и делают образ более живым и игривым.

Жемчужные колье в современном прочтении

Традиционный жемчуг может выглядеть строго, но в комбинации с металлом, камнями или длинными цепочками он становится ультрамодным аксессуаром. Такое колье хорошо сочетается как с платьями, так и с простой футболкой, придавая образу актуальность и легкую небрежность.

Многослойные ожерелья

Тонкие цепочки в несколько рядов отвлекают внимание от шеи и нижней части лица, визуально смягчая линии. Особенно эффектно смотрятся золотистые варианты, которые добавляют сияние коже и делают наряд изысканнее.

Кроссовки

Минималистичные кроссовки в хорошем состоянии давно стали символом универсального стиля. Они гармонично смотрятся с джинсами, юбками и даже деловыми брюками, добавляя динамичности и молодости в повседневный образ. Главное правило - избегать моделей, "заточенных" исключительно под спортзал, и вовремя обновлять обувь.

Именно такие детали помогают сместить акценты, освежить стиль и подарить уверенность в том, что возраст - лишь цифра.


Просмотров: 137

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июня 17:29

  • 1 796
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 11:43

  • 1 870
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 16:50

  • 2 884
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 3 224
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 3 034
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 5 966
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 6 621
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 8 285
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 13 710
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 12 434
Самая модная обувь осени 2022 года