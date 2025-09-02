2 сентября 2025

2 сентября 2025 15:41

Названы самые модные окрашивания волос на осень 2025 года

Редакторы издания Real Simple совместно с парикмахерами назвали самые модные окрашивания волос на осень 2025 года.

Как передает Day.Az, cоответствующий материал появился на сайте портала.

По словам экспертов, в настоящем сезоне читателям нужно попробовать окрашивание под названием Cider Lights ("сидровые огни"), которое представляет собой светлые пряди с вишневыми, кофейными или кремовыми переливами. "Уютные оттенки теплой корицы, золотисто-янтарного и пряной бронзы помогут освежить выцветший за лето блонд", - отметил колорист Диана Милдис.

Кроме того, актуальными стали "каштановая брюнетка", медовый блонд, а также окрашивания с глубокими и насыщенными коричневыми оттенками. Для создания последнего необходимо попросить специалиста сделать легкое мелирование и покрасить концы волос в золотистые и карамельные цвета.

Вдобавок авторы материала отметили окрашивание в вишневые, серебристые, лакрично-черные и клубнично-коричневые тона. Также они упомянули технику "сиропный блонд", которая характеризуется теплыми светлыми прядями с медовыми и золотистыми переходами. "Чтобы этот потрясающий оттенок не выглядел рыжим, включите в свой уход осветляющий шампунь. Он сохраняет насыщенность цвета", - порекомендовал парикмахер Санни Брук.

В заключение эксперты включили в список медные, пыльно-розовые и так называемые грибные цвета, такие как земленисто-коричневый и коричнево-рыжий.


