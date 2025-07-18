18 июля 2025

18 июля 2025 11:27

«Дедушкины туфли» стали трендом

"Дедушкины туфли" стали трендом в 2025 году.

Как передает Day.Az, об этом сообщает немецкая версия журнала Vogue.

Речь идет о кожаных туфлях на плоской подошве в стиле пожилых мужчин, которые отличает удобство в носке. Среди них - лоферы, топсайдеры, мокасины, слипоны, а также дерби и треккинговые сандалии.

Отмечается, что образы с подобной обувью оказались популярны у звезд. Так, их включили в свой гардероб модель, дизайнер и писательница Алекса Чанг, манекенщица Кендалл Дженнер и певец Гарри Стайлс.


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