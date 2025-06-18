Самая дерзкая вещь из 2000-х снова с нами!

Если вы помните эпоху клубных вечеринок, юбок с низкой посадкой и нарядов "на выход", то знаете: без топа-бандо ни один модный лук не считался завершённым.

Как передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru, он был в каждом шкафу, стоил копейки, и, казалось, существовал во всех цветах радуги.

Простая формула стиля

Топ-бандо идеально вписывался в гардероб с минимальным бюджетом и максимумом креатива. Мы носили его с бохо-юбками, джинсами с заниженной талией, а иногда - даже поверх рубашек. Эта вещь буквально формировала уличную и клубную моду нулевых.

Камбэк, который мы не ждали - но точно заслужили

Сначала мы думали, что про бандо давно забыли. Но нет - на Неделе моды в Париже Miu Miu громко напомнили о нём. И не просто как о ретро-штучке, а как о тренде сезона осень-зима 2025/26. В зале блистала Урсула Корберо - ещё один знак, что это не просто мимолётный каприз.

Обновлённая версия - ещё лучше

Современные бандо выглядят более утончённо: вместо эластана - лёгкий трикотаж, который не мнётся и не тянет вниз. Но суть осталась прежней - бандо остаётся той самой "маленькой, но мощной" вещью, с которой начинается фантазия. Это вызов для всех, кто ностальгирует по нулевым и готов вдохнуть в них свежий воздух.

Назад в нулевые - с новым настроением

Бандо возвращается не как копия прошлого, а как способ выразить себя в настоящем. Хотите вспомнить юность или просто добавить дерзости в гардероб? Самое время выбрать свой идеальный вариант - от вязаных моделей до ярких цветов и принтов.