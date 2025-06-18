Жених увидел невесту и упал в обморок

В Бразилии жених упал в обморок, когда увидел идущую к алтарю невесту.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание New York Post.

25-летний школьный учитель Густаво Шмитц ждал невесту перед алтарем. "Когда она вошла, выглядя еще лучше обычного, мое тело охватила слабость", - вспоминает он. На глазах у девушки и 200 гостей свадьбы мужчина потерял сознание и начал падать лицом вперед.

На помощь жениху бросились его друзья и священник, стоявший рядом. Священник успел схватить его за рукав и остановил падение. "Затем мой друг Эдуардо, он врач, быстро подошел, проверил пульс и вместе с пастором оказал первую помощь", - рассказывает Шмитц.