Назван вред приложений для знакомств

Приложения и сервисы для знакомств могут негативно влиять на человека. Они могут увеличивать тревожность, негативно влиять на самооценку и вызывать привыкание, рассказала "Газете.Ru" заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Екатерина Орлова, передает Day.Az.

По словам психолога, сервисы знакомств могут негативно влиять на самооценку и создавать зависимость, схожую с дофаминовыми ловушками социальных сетей.

"Само по себе длительное зависание в социальных сетях и сайтах знакомств вызывает истощение по типу цифрового "выхолащивания". Если знать меру, избегать скроллинга и разграничивать данное общение, то дофаминовой ямы можно избежать", - отметила специалист.

Кроме того, сайты знакомств могут привести к понижению своей самооценки. По словам психолога, люди на сайтах знакомств, зачастую, воспринимаются как "карточки" с набором характеристик, что превращает знакомство в подобие "рынка".

"В тоже время несоответствие чужим ожиданиям интерпретируется как личная неудача. Невозможно отрицать и феномен неосознанного сравнения с идеализированными профилями. Часто пользователи представляют "отредактированную" версию себя, что формирует нереалистичные стандарты красоты и востребованности среди противоположного пола. Избыточный контроль самопрезентации и потеря спонтанности живого общения превращает знакомства в стресс, а не в удовольствие", - рассказала специалист.

Также постоянное использование таких сервисов может приводить к увеличению тревоги.

"Триггерами тревоги могут выступать множество аспектов, в том числе и сайты знакомств. С одной стороны, причиной тревоги может выступать этап модерации и комментариев со стороны онлайн-собеседников. С другой стороны, провокатором выступает само общение с незнакомым человеком, который имеет свои резоны для общения. Кто-то из нас нередко сталкивался с ситуацией, когда пишешь сообщение на сайте знакомств, а в ответ - тишина. Неизвестность, ожидание, мысли вроде "а вдруг я что-то не так сказал?" - всё это может потихоньку подтачивать спокойствие. Добавьте сюда бесконечную ленту профилей, где каждый кажется интереснее предыдущего, и вот уже голова идёт кругом от мыслей: "А вдруг я упускаю кого-то действительно особенного?". В результате это может негативно влиять на психологическое состояние человека", - отметила Орлова.