13 мая 2025

13 мая 2025 17:48

Обувь вне времени - модели, которые утратили актуальность

Наверняка ты хоть раз смотрела на старую пару кроссовок или босоножек и думала: "Как я вообще могла это купить?!"

Как передает Day.Az, чтобы таких модных провалов больше не было, держи список обуви, которую девушки с хорошим вкусом в 2025 году уже не носят.

Проверь, нет ли у тебя этих "предателей" - и если да, прощайся без сожалений.

  •     Прозрачный пластик

Выглядит дешево, ощущается - как сауна. Да, когда-то Ким Кардашьян блистала в прозрачных сапогах, но сегодня они - символ плохого вкуса. Хочешь показать педикюр - выбирай стильные босоножки, а не парниковый эффект на ногах.

  •     Перфорация

Сапоги с дырками - это не сыр. Обувь с вентиляцией была в моде лет десять назад. Сейчас - это скорее провал в стиле. Не путай сезоны: летом носим легкие мюли и балетки, зимой - утепляемся, но без дыр.

  •     Кеды на танкетке

Гибриды бывают удачные, но не эти. Танкетка в кедах - мода из нулевых, которая не выдержала проверку временем. Даже ugly shoes смотрятся интереснее.

  •     Шпилька + скрытая платформа

Исключения вроде босоножек Valentino - редкость. В остальном такой союз почти всегда выглядит грубо и неактуально. Лучше выбрать устойчивый каблук или лаконичную платформу.

  •     Слипоны

Звучит спорно, ведь они удобные. Но правда в том, что лоферы и эспадрильи смотрятся куда элегантнее. А слипоны так и остались чем-то вроде уличных "тапок".

  •     Мех летом

Даже если ты видела меховые босоножки на Неделе моды - не обманывайся. Это не тренд, а эффектный китч для фотографий. В реальной жизни это - перегрев и модный абсурд.

Мода любит эксперименты, но хороший вкус - это ещё и умение сказать "нет". Попрощайся с устаревшей обувью - и впусти в гардероб стильное обновление.


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