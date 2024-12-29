Стилистка назвала лучшие наряды для встречи Нового года

Неуместность, прозрачные ткани, неправильно подобранная обувь и обилие аксессуаров могут испортить любой новогодний образ. Об этом сообщила стилист Анна Брызгалова в беседе "Узнай.ру". Эксперт рассказала, какие ошибки не стоит допускать при выборе наряда на празднование Нового года, передает Day.Az.

Брызгалова также упомянула прозрачные ткани. По её мнению, провокационные вещи не подходят для корпоративов и семейных торжеств. Их лучше оставить для похода в ночной клуб. Если хотите добавить прозрачности, сочетайте её с плотной одеждой или используйте модели с подкладкой.

Вечер может испортить неудобная обувь на высоком каблуке. Безусловно, шпильки смотрятся выигрышно, но вам вряд ли удастся в них потанцевать. Отдавайте предпочтение стильным лодочкам на невысоком каблуке или трендовым балеткам.

По словам стилиста, большое количество украшений может утяжелить образ и сделать его слишком броским. Ограничьтесь одним-двумя основными аксессуарами, такими как колье и браслет или серьги и кольцо.

"Я бы порекомендовала встречать Новый год в вечернем платье. Также вы будете выглядеть эффектно, если выберете костюм или комбинезон. В новогоднюю ночь будут уместно смотреться блестящие вещи, но не переборщите с пайетками и стразами. Лучше всё-таки выбрать один яркий предмет гардероба, например, это может быть топ или юбка", - сказала Брызгалова.