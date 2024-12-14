14 декабря 2024

14 декабря 2024 11:35

Стилистка раскрыла главный антитренд зимы 2025 года

Стилистка Лина Дембикова раскрыла главный антитренд зимы 2025 года. Соответствующий комментарий приводит Pravda.ru, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, специалистка призвала отказаться от меховой жилетки, которая утратила свою актуальность. "Еще не стоит одеваться скучно, например, только в черный пуховик, в черную шапку, хоть они и популярны. Дело в том, что время довольно сложное и практичное. Люди не тратят лишние деньги на одежду", - высказалась эксперт.

Собеседница издания посоветовала выбирать яркую одежду, несмотря на холод, поскольку главным антитрендом является нежелание следить за модой.


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