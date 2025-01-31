31 января 2025

31 января 2025 18:00

Известный модный бренд презентовал ботинки с изогнутыми под углом 90 градусов носами

Известный японский бренд Comme des Garcons презентовал ботинки с изогнутыми под углом 90 градусов носами. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания представила необычную обувь, созданную в коллаборации с брендом Kids love gaite, на Неделе моды в Париже. Так, манекенщики прошлись по подиуму в нарядах в армейском стиле и кожаных туфлях и ботинках, носы которых были расположены перпендикулярно подошве.

Пользователи сети оценили дизайн изделий в комментариях. "Это я пытаюсь придержать дверь", "Подходят для выполнения отжиманий", "Мне нравится авангардная обувь, но эта заслуживает тюрьмы", "Как мои ноги чувствуют себя после бега", "Юмор - всегда хорошая идея", - заявили юзеры.


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