2 декабря 2024

2 декабря 2024 14:35

Звезда «Эмили в Париже» пришла на кинопремьеру в блестящем платье

Звезда "Эмили в Париже", актриса Лили Коллинз продемонстрировала фигуру в платье с разрезом до бедра.

Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте Daily Mail.

35-летняя Лили Коллинз стала гостьей презентации мюзикла "Дьявол носит Prada", которая прошла 1 декабря в Лондоне. Актриса позировала перед фотографами в золотом макси-платье с декольте и разрезом до бедра. Артистка добавила к наряду телесные босоножки на каблуках и кольца. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле. На мероприятии Лили Коллинз была в сопровождении своего мужа Чарли Макдауэлла.

В ноябре Лили Коллинз впервые за долгое время вышла на публику с супругом в Лондоне. Актриса предпочла пестрое пальто в клетку, которое дополнила коричневой кепкой, кроссовками и черным шарфом. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Ее муж Чарли Макдауэлл надел джинсы и куртку из денима.


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