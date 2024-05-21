Стилист рассказала о способах сочетать пиджаки со спортивной одеждой

В повседневной жизни классический пиджак можно сочетать с атрибутами спортивного стиля. Об этом "Газете.Ru" рассказала Яна Еркович, редактор моды интернет-магазина Lamoda, передает Day.Az.



"Непринужденный воротничок поло, свитшот от любимого стритвир-бренда или худи с винтажным выцветшим эффектом - выбирайте что-то максимально комфортное, но не слишком простое. Комбинации разных стилей в одном образе всегда работают безотказно", - начала Еркович.



Стилист также упомянула прием с наслаиванием трикотажа. Сначала можно надеть джемпер под кардиган, а после добавить пиджак.



"Если вы в команде минималистов, выбирайте пару лаконичных рубашек разных цветов, которые подчеркнут контрастность слоев. А если хочется уюта, делайте ставку на дуэт из трикотажного жилета и футболки под пиджак", - посоветовала эксперт.



Тем, у кого нет времени на долгие сборы, Яна Еркович рекомендует составлять монохромные образы с пиджаком. По словам эксперта, этот стилистический прием прост в исполнении и добавляет образу сдержанности.



Кроме этого, Яна Еркович заявила, что не следует отказываться от аксессуаров.



"В этом случае работают не только украшения, сумки или необычные головные уборы, но и редкая модель кроссовок, которая будет цеплять взгляды прохожих", - объяснила стилист.



Эксперт отметила, что не стоит забывать про яркие акценты.



"Можете выбрать и объемную футболку с кричащим принтом, и классическую рубашку необычного оттенка - с черным однотонным пиджаком каждый из вариантов будет смотреться свежо и бодро", - рассказала Еркович.