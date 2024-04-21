21 апреля 2024

21 апреля 2024 09:11

Назван трендовый предмет гардероба, который визуально улучшит фигуру

Эксперты французского журнала Vogue назвали платья с драпировкой новым трендом весны и лета. Об этом говорится на официальном сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению стилистов, платья с драпировкой могут визуально улучшить фигуру, создав стройный силуэт. Сейчас этот предмет гардероба на пике популярности.

"Платья с драпировкой, которые можно было увидеть на показах Valentino, Loewe и Rabanne, вновь актуальны как днем, так и вечером", - утверждают эксперты.

Они рекомендуют обращать внимание на платья в летней цветовой палитре. Так, например, у французского бренда Jacquemus можно найти варианты вишневого цвета. В них уже были замечены такие звезды, как Кайли Дженнер и Эмили Ратаковски.


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