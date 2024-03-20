20 марта 2024

20 марта 2024 16:31

Стилисты назвали устаревшую весеннюю обувь

Стилисты Джарра Вебстер и Семара Габриэль назвали устаревшую весеннюю обувь. Соответствующий материал появился на сайте издания Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению экспертов, в настоящем сезоне преобладает комфорт. В связи с этим они призвали избавиться от вариантов с массивной подошвой и туфель-лодочек. "В 2010 году туфли-лодочки были очень популярны. Сейчас стоит признать, что они подходят не ко всему", - рассказала Габриэль.

Кроме того, актуальность утратили "папины кроссовки" Triple-S люксового бренда Balenciaga и обувь из редких коллекций премиальных марок. "Иногда такие модели непрактичны и их сложно носить в повседневном использовании. Многие из них, которые были выпущены ограниченным тиражом, уже давно не в моде", - объяснила Вебстер.

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