25 июля 2024

25 июля 2024 16:15

Назван самый популярный модный бренд в мире

Самым популярным модным брендом в мире стал Loewe. Соответствующий список составили эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Испанская марка Loewe потеснила с первого места итальянский бренд Miu Miu. Одним из самых востребованных ретейлеров в мире также назвали Prada, который занял третью строчку рейтинга. Замыкали пятерку лидеров модные дома Saint Laurent и Bottega Veneta.

В то же время бренды Versace и Balenciaga поднялись на одну строчку в сравнении с аналогичным списком первого квартала 2024 года, который публиковали в апреле. При этом на восьмой позиции оказался Jacquemus, чья популярность выросла благодаря вирусному показу Resort и сотрудничеству с южнокорейской певицей Дженни. Следом идет марка Moncler, упавшая с шестого на девятое место, а заключает десятку Gucci.

Помимо названых производителей, в список попали Valentino, Skims, Burberry, New Balance, Louis Vuitton, The Row, Alaia, JW Anderson, Dolce & Gabbana и Couch.


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