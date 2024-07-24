Сумки-«таксы» – самый модный аксессуар лета-2024

Если популярность танкетки, юбок-баллонов и женственных мини мы могли предсказать еще в прошлом году, то сумки-"таксы" - это что-то новенькое!

"Такса" - это та же сумка-багет, только еще более продолговатая. Она действительно похожа на "бочонок" своей вытянутой формой, но смотрится еще интереснее. Эту фишку когда-то использовали и Chanel, и Birkin, но бум популярности "таксам" обеспечил Alaïa.

Собственно, благодаря Alaïa эти модные сумки и окрестили таксами - от французского Le Teckel (так и назвали модель). Нейминг, сразу скажем, божественный! Есть что-то наивно-милое в том, чтобы купить себе "таксу" - пусть не потешную собаку, а сумку - и носить ее под мышкой.