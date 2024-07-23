Выглядящая на 20 лет 48-летняя женщина раскрыла секрет моложавой внешности

48-летняя жительница Великобритании, которая, как утверждают ее знакомые и подписчики, выглядит на 20 лет, раскрыла секреты моложавой внешности. Об этом пишет Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кэролайн Батлер из графства Норфолк прославилась в социальных сетях благодаря контенту об уходе за кожей и макияже. Женщина настолько молодо выглядит, что до того как узнать ее настоящий возраст, многие подписчики были уверены, что ей не больше 20 с небольшим лет. "Когда я называю свой возраст, люди либо не верят, либо просят раскрыть мои секреты", - утверждает британка.

Причинами моложавой внешности она назвала хорошие гены, отказ от алкоголя, вегетарианскую диету, использование солнцезащитного крема каждый день, а также отсутствие романтических отношений. "Еще одна вещь, которая, должно быть, поспособствовала тому, как я выгляжу сейчас, - у меня нет ни мужа, ни парня! Это, безусловно, помогает свести к минимуму стресс и избежать появления морщин", - считает Батлер.

Она рассказала, что перестала пить алкоголь после 30 лет, потому что никогда не любила его вкус. Кроме того, женщина придерживается вегетарианской диеты, однако любит сыр, а также шоколад и прочие сладости. Пользоваться солнцезащитным кремом она начала около десяти лет назад. Говоря о генах, Батлер отметила, что ее отец и мать, которым сейчас 85 и 77 лет, выглядят очень молодо для своего возраста, и их внешность отчасти передалась ей по наследству.

Британка также отметила, что моложавый внешний вид часто становится причиной конфузов. Хотя сама женщина не пьет, она регулярно покупает вино, если должны прийти гости. Батлер утверждает, что в восьми случаях из десяти ей приходится показать удостоверение личности продавцам. Она также припомнила случай, когда покупала набор сыра, в комплекте с которым шел нож. Кассир потребовала, что женщина показала документы, так как она выглядела слишком молодо для покупки ножа.

"А еще мне хочется верить, что я сохраняю молодой подход к жизни. Я стараюсь мыслить позитивно и, конечно же, чувствую себя моложе своих лет", - подытожила Батлер.