24 июля 2024

24 июля 2024 09:16

Ученые выяснили, почему инфаркт для женщин опаснее, чем для мужчин

Ученые из Каролинского института в Швеции подсчитали, что перенесенный сердечный приступ с осложнениями в среднем отнимает у 50-летней женщины 11 лет жизни, в то время как 80-летний мужчина с сохраненной функцией сердца теряет около пяти месяцев. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья и продолжительности жизни 335 000 человек, перенесших инфаркт миокарда в период между 1991 и 2022 годами. Также в исследовании использовалась информация о 1,6 миллиона здоровых добровольцев, полученная от Статистического управления Швеции и Министерства здравоохранения и социальных дел страны.

Исследователи задались целью выяснить, насколько сокращается ожидаемая продолжительность жизни человека после сердечного приступа. Они выяснили, что инфаркт отнимает больше всего лет у женщин и молодых людей. В случае нарушения сердечной функции жизнь 50-летней женщины в среднем становится короче на 11 лет, в то время как инфаркт без осложнений отнимает у мужчины пять месяцев.

Ученые уточнили, что даже в одинаковой возрастной категории инфаркт оказывал на продолжительность жизни женщин более весомое негативное влияние, чем на жизнь мужчин. Однако, если сердечный приступ впоследствии не вызвал серьезных сбоев в работе миокарда, гендерные различия исчезали.

Исследователи пока не могут точно определить, почему инфаркт с осложнениями для женщин опаснее, чем для мужчин. Они уточнили, что сокращение ожидаемой продолжительности жизни первых зачастую объясняется факторами, косвенно связанными с самим сердечным приступом, такими как гипертония и диабет.


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